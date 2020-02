Bahman Asgari (75 kg) gewann die Bronzemedaille, nachdem er seinen türkischen Rivalen in Kumite besiegt hatte, und Mahdi Khodabakhshi (84 kg) gewann ebenfalls eine Bronzemedaille.

In Frauenabteilung erhielten Sara Bahmanyar (-55 kg) und Rozita Alipour (-61 kg) Bronzemedaillen in Kumite.



Die zwei anderen iranischen Spieler*in Zabihollah Poorsheib und Shima Al-e Saadi werden heute um Goldmedaille konkurrieren.

