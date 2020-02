Mobarakeh Steel Company von Isfahan ist der weltweit größte Eisenschwammproduzent

Hamidreza Azimian sagte am Sonntag in einem Gespräch mit IRNA: "Das Stahlunternehmen von Mobarakeh ist mit einem Anteil von mehr als 50% an den größten Stahlunternehmen des Landes und einem Anteil von 22% an MENA (Naher Osten und Nordafrika) der größte Hersteller von Flachstahlblechen im Nahen Osten und in Nordafrika".

"Ungefähr 105 Millionen Tonnen der Produkte dieses Unternehmens wurden von Anfang an im Inland verkauft und exportiert, und ungefähr 20 Millionen Tonnen Flachstahlprodukte wurden in die Exportzielländer exportiert", stellte Hamidreza Azimian fest.