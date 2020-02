Zarif: Iran ist bereit, mit Saudi-Arabien zu verhandeln

Mohammad Javad Zarif, der zur Teilnahme am Treffen der Münchner Sicherheitskonferenz nach Deutschland gereist ist, erklärte am Samstag in einem Gespräch mit der Journalistin Lyse Doucet mit dem Thema von Iran am Rande dieser Konferenz: "Nach dem Märtyrertod vom General Ghasem Soleimani erhielten wir eine Nachricht aus Saudi-Arabien, wonach Riad den Dialog mit dem Iran befürworte".

"Wir haben positiv auf ihre Botschaft reagiert und erklärt, dass wir zum Dialog bereit sind, aber wir haben keine andere Antwort von Saudi-Arabien erhalten", fügte er hinzu.

Zarif betonte, dass der Iran keine Spannungen mit seinen Nachbarn anstrebe, und bekräftigte, Iran betrachte die Sicherheit seiner Nachbarn als seine eigene Sicherheit und, dass Iran heute bereit sei, mit all seinen Nachbarn in Dialog zu treten.