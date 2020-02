Deutschland will Nuklearabkommen mit Iran weiter erhalten

Das deutsche auswärtige Amt twitterte am Samstagabend, dass Iran durch Deeskalation in der Region zu Vertrauensbildung beitragen kann.



Die iranischen und deutschen Außenminister Mohammad Javad Zarif und Heiko Maas diskutierten am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz die Lage im Nahen Osten und die Verpflichtungen der europäischen Troika (Deutschland, Großbritannien und Frankreich) aus dem iranischen Atomabkommen.



Sie diskutierten aktuelle regionale, politische und sicherheitspolitische Entwicklungen, Fehler der USA in Bezug auf Westasien, Verpflichtungen der europäischen Staaten aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) sowie die Realitäten der Beziehungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, teilte das iranische Außenministerium mit.

