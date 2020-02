Der Insulin-Pen wird im Land hergestellt

Mohammad Reza Shanesaz sagte am Samstag in einem Gespräch mit IRNA, der Insulin-Pen werde im Inland in Zusammenarbeit mit einem großen ausländischen Unternehmen hergestellt. Ein inländisches Unternehmen werde in näher Zukunft dieses strategische Produkt, was dem Land die Währung bringt, herstellen.

"Wenn die Hersteller im Iran am Insulinproduktionszyklus beteiligt werden, werden wir nicht nur keine Importeure dieser Produkte mehr sein, sondern können auch Exporteure sein", betonte er.

"Die Verwendung von Insulin-Pen verbessert die Lebensqualität von Diabetikern aufgrund seiner schmerzlosen Verwendung, und immer mehr Patienten fordern einen erschwinglichen Zugang zu dieser Art von Insulin", stellte er fest.