„Eine der Schlüsselelementen zur Stärkung unseres Landes ist die Ausrüstung unserer Jugend mit Gedankenwaffen, Waffen des richtigen Denkens“, sagte er am Samstag bei einem Treffen mit Lobreden anlässlich des Geburtstags von Hazrat Zahra (a.s.) und Frauentages.



„Die junge Generation, auf die wir hoffen, sollte höflich, fest und entschlossen sein und wissen, was sie tun will, wohin sie gehen will und wie sie es tun soll“, bemerkte der Führer.

