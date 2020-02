Iran unter den 7 wichtigsten Gold- und Schmuckproduktionsländern

An der Eröffnungszeremonie der 12. Ausgabe der Internationalen Ausstellung für Gold-, Silber-, Schmuck-, Uhrmacher- und verwandte Industrien in Teheran hob Bahman Hoseinzadeh die gute Situation des Landes im Bereich der Herstellung von Gold und Juwelen hervor und verwies auf die Erfolge des Landes in der Weltolympiade in Deutschland (2013), Brasilien (2015), Kanada (2009) und Großbritannien (2011), der mit Ehrendiplom ausgezeichnet hat.

In dieser Zeremonie sagte der Vizepräsident des Verbands für Gold- und Schmuckproduzenten und -exporteure des Iran, dass die Teilnehmer an der Messe gegenüber der vorherigen Ausgabe um 50% gestiegen seien.



Laut Esfandiar Seifi präsentieren 125 nationale und 5 ausländische Unternehmen aus Italien, Japan, Deutschland, Großbritannien und der Türkei ihre Erfolge auf der Messe, die am kommenden Samstag, dem 15. Februar, endet.

