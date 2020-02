Irans Außenminister diskutiert mit seinem ukrainischen Amtskollegen

Mohammad Javad Zarif und Vadym Prystaiko betonten bei diesem Treffen die Bemühungen, die Leiden der Familien von Opfer zu verringern.

Iranischer Außenminister Mohammad Javad Zarif, der zur Teilnahme am Treffen der Münchner Sicherheitskonferenz nach Deutschland gereist ist, hat sich am Rande dieses Treffens mit den Beamten und Persönlichkeiten der am Gipfel teilnehmenden Länder getroffen.

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif und der kanadische Premierminister Justin Trudeau diskutierten am Freitag über bilaterale Beziehungen und Fragen von beiderseitigem Interesse. Mohammad Javad Zarif führte auch am Freitagmorgen mit seinem kanadischen Amtskollegen Francois-Philippe Champagne die Gespräche über die beiderseitigen Beziehungen beider Länder.