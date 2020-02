Rohani betont die Beteiligung von Frauen in Führungspositionen

Hassan Rohani fügte in einer Rede anlässlich des Frauentages hinzu: „Es reicht nicht aus, nur zu sagen, dass Frauen und Frauen Männer sind gleich, aber wir müssen es in der Praxis, in der Gesetzgebung und in der Durchsetzung sehen“.



In der ersten Hälfte des laufenden persischen Jahres besetzten Frauen 26% der Führungspositionen



Iranischer Staatschef sagte, im Iran seien 2.379.151 Millionen Menschen in Beamtenposten. Davon sind 959.783 Personen weiblich, d. h. 42,11%.



Ihm zufolge wurden bis September 2019 26% der Führungspositionen von Frauen besetzt, was eine Steigerung um 4% zeigt.



Rohani sagte abschließend, dass iranische Frauen in den letzten 41 Jahren eine entscheidende Rolle auf der politischen Bühne gespielt haben.



9407