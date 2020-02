Ali Akbar Alikhani sagte IRNA, dass diese Konferenz am 9. und 10. Juni in Teheran stattfinden wird.



Er fügte hinzu, dass während der ersten Konferenz 300 Artikel angenommen wurden, darunter 60 von ausländischen Forschern und der Rest von iranischen Forschern. Ihm zufolge nahmen an Konferenz 15 Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern der Welt teil.

9407