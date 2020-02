Farhad Shahmiri, Masoud Yazdan-Panah und Ebrahim Firouzi wurden eingeladen, die Spiele in diesem Turnier zu beurteilen.



Shahmiri wird in der vierten Woche bei Männern und in der ersten und zweiten Woche bei Frauen pfeifen.



Yazdan-Panah muss Videobeweise der Frauen-Wettbewerbe in der ersten und zweiten Woche überprüfen.



Die Vorrunde von Volleyball Nations League der Männer findet vom 22. Mai bis 21. Juni und der Frauen vom 19. Mai bis 18. Juni statt.

9407