Deutschland, China, Frankreich, die Türkei, der Irak und die Republik Aserbaidschan haben in 34 Projekte in der Provinz West-Aserbaidschan investiert.



Davoud Ghaffarpour zufolge ist die Produktionseinheit von Fruchtkonzentrat eines der wichtigsten Projekte in dieser Provinz, die durch Investition der Deutscher gebaut worden ist. Die erste Phase dieser Einheit mit einer Investition im Wert von 13 Millionen Euro im November in Betrieb genommen worden sei.

