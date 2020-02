Zarif zu Trump: Es ist Zeit, Ihre Wahnvorstellungen aufzugeben

„Zum 41. Jahrestag der Revolution versammelten sich eine große Zahl von Iranern, um ihre gefallenen Helden zu ehren“, twitterte am Dienstag.



Der iranische Topdiplomat wandte sich an den US-Präsidenten und die Vasallenstaaten der USA und sagte, dass sich alle 82 Millionen Iraner trotz aller Herausforderungen und Meinungsunterschiede einig sind, ihr Land und ihre Ehre zu verteidigen.



Millionen Iraner aus allen Gesellschaftsschichten sind am Dienstag auf die Straßen gekommen, um den 41. Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution zu feiern, der 1979 das von den USA unterstützte Pahlavi-Regime stürzte.

