Salehi: Iran ist offen für Verhandlung

Bei einem Treffen mit dem neu ernannten Chef der internationalen Atomenergieorganisation, Rafael Grossi, am Mittwoch in Wien sagte Ali Akbar Salehi, dass die Beziehungen iranischen und internationalen Organisationen sehr gut seien undauf gegenseitigem Verständnis beruhen.



„Als internationale Autorität sollten diese Organisation und ihre Entscheidungen nicht von politischen Neigungen beeinflusst werden“, fügte er hinzu.



Er hoffe, dass die Zusammenarbeit des Iran mit der Fachagentur fortgesetzt werde.



Salehi traf am Sonntag in Wien ein, um an einer internationalen nuklearen Sicherheitskonferenz teilzunehmen.

