Rohani: Massive Teilnahme an 22-Bahman-Kundgebungen ist „beste Antwort“ auf Unterdrücker

Präsident Rohani sagte, dass es für Iraner keinen so großen Tag wie 22. Bahman (11. Februar) gibt, der mit dem Jahrestag des Sieges des iranischen Volkes über das Pahlavi-Regime 1979 zusammenfällt.



Die Volksversammlung an diesem Tag im ganzen Land zeige, dass das Volk auf Freiheit und Unabhängigkeit großen Wert legt, fügte er hinzu.



Er merkte an, dass die USA in diesem Jahr den Druck auf die Iraner erhöht, den IRGC-Befehlshaber Generalmajor Qassem Soleimani ermordet und auch die Rechte der Palästinenser mit Füßen getreten haben. Deswegen sei die Teilnahme der Bevölkerung an den Kundgebungen die beste Reaktion auf diese Verbrechen.

