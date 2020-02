Ahvaz (IRNA) – Der Leiter der Schach-Delegation von der Provinz Khuzistan erklärte am Montag, dass die Schachspieler aus 15 Ländern der Welt am 7. internationalen Karun Cup in der Stadt Ahvaz im Iran teilnehmen werden.

In einem Gespräch mit IRNA sagte Abdolamir Khatibzadeh, die internationalen Schach-Wettbewerbe werden vom 24. Februar bis zum 1. März 2020 in der Stadt Ahvaz, im Südwesten des Iran, abhalten. "An diesen siebentätigen Wettbewerben nehmen mehr als 300 Schachspieler aus den Ländern wie Indien, Armenien, der Ukraine, Georgien, Sri Lanka, Dänemark und Iran teil", fügte er hinzu.