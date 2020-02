Er erklärte in einem Inteview mit IRNA, die Zahl der inländischen Touristen in diesem Zeitraum habe bis zu 10, 311 Millionen erreicht. Was ein Wachstum um 29% im Vergleich zum Vorjahr zeige.

Die Freizone Aras befindet sich im Nordwesten des Iran, in der Grenzregion zwischen dem benachbarten Armenien, Aserbaidschan und der Autonomen Republik Nachitschewan und verfügt über zahlreiche touristische, natürliche und historische Sehenswürdigkeiten.