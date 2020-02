Forellenzucht: Der Iran steht an erster Stelle der Welt

Nabiollah Khounmirzaei erklärte am Motag, im Bereich von der Garnelenzucht habe der Iran ein Paar Schritte vorwärts gemacht, und ein Teil der Bedürfnisse dieser Industrie werde im Inland gedeckt.

"In der Störzucht nimmt der Iran nach China und Armenien den dritten Platz weltweit ein. In den nächsten zehn Jahren werden wir nach China an zweiter Stelle der Welt stehen", fügte er hinzu.

Nabiollah Khounmirzaei betonte: "In den ersten Jahren nach deM Sieg der Islamischen Revolution hatten wir ungefähr 3.000 Tonnen Aquakulturproduktion. In diesem iranischen Kalenderjahr hat sich die Produktion mehr als verdoppelt".