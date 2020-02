Teheran (IRNA) - Der iranische Vizepräsident für Wissenschaft und Technologie erklärte, dass der Iran sowohl in wissenschaftlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht auf dem Gebiet der Stammzellen an erster Stelle in der Region stehe.

„Die Frage der Kommerzialisierung von Stammzellen ist eine vorrangige Frage der Regierung, die sich in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Gesundheit und medizinische Bildung damit befasst“, sagte Sorena Sattari am Sonntag.



Er fügte hinzu, dass die Anzahl der vom Ministerium für Gesundheit und medizinische Ausbildung zugelassenen Produkte und die Anzahl der wissensbasierten Unternehmen für diesen Zweck auf dem Gebiet der Stammzellen auf 100 Unternehmen gestiegen ist.