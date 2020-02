6.000 Journalisten berichten von 41. Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution

Dies wurde am Sonntag vom stellvertretenden Vorsitzenden des Koordinierungsrates der Organisation für Islamische Propaganda des Iran, Nosratollah Lotfi, angekündigt.



Die Kundgebung zum 41. Jahrestag der Islamischen Revolution wird von mehr als 6.000 Fotografen, Journalisten und Kameraleuten, darunter 300 ausländischen Reportern, berichtet, sagte er.



Am 1. Februar 1979, nach einem 15-jährigen Exil, kehrte Imam Khomeini in seine Heimat zurück, und am 22. Februar (11. Februar) besiegte der Iran die Islamische Revolution.

