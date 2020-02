86% der iranischen Landbevölkerung verfügen über eine Gasversorgung

Seit Beginn des Sieges der Islamischen Revolution seien wichtige Dienstleistungen für die Dörfer des Landes durchgeführt worden, so dass die aktuelle Situation der Landbewohner mit der Vergangenheit unvergleichbar sei, sagte er.

Mohammad Omid merkte an, dass 95% der Landbevölkerung (etwa 22 Millionen Einwohner) in Dörfern mit mehr als 20 Häusern leben und 100% Stromdienstleistungen in Anspruch nehmen.



Auf der anderen Seite betonte der Vizepräsident, dass 78% der Dörfer mit Trinkwasser versorgen und alle Dörfer im Land über eine medizinische Versorgung sowie Bildungszentren verfügen.

9407