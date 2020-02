Irans Atomchef kommt in Wien an

Teheran (IRNA) – Der Chef der iranischen Atomenergieorganisation (AEOI), Ali Akbar Salehi, ist am Sonntag an der Spitze einer Delegation in Wien eingetroffen, um am alle zwei Jahre stattfindenden Gipfeltreffen über nukleare Sicherheit teilzunehmen.

Diese Konferenz wird von der internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) ausgerichtet. Salehi wird eine Rede bei der Eröffnungszeremonie dieser Konferenz halten.