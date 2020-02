Irans Handel mit Eurasien übersteigt 1 Milliarde Dollar

Das Präferenzabkommen zwischen der Islamischen Republik Iran und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) ist am 27. Oktober für 862 Produkte in Kraft getreten.



Hosein Kakhki betonte in seinen Erklärungen an diesem Sonntag auf der Export-Transit- und Eurasien-Konferenz, dass alle EAEU-Mitgliedsländer bei den Energieexporten an erster Stelle, bei Gasproduktion an zweiter Stelle und bei der Stromerzeugung an vierter Stelle stehen.



Auf der anderen Seite hob Kakhki die laufenden Verhandlungen über den Beitritt anderer Länder wie Indien zur Eurasischen Union hervor und stellte fest, dass der asiatische Staat im Jahr 2025 voraussichtlich die zweite Weltwirtschaftsmacht nach China werden wird.

