Reza Salehi Amiri brachte am Samstag gegenüber Reportern in Kermanschah seine Hoffnung zum Ausdruck, dass in den kommenden Tagen neue Tickets erhalten werden.

Er fügte hinzu, nun bereiten sich alle Sportverbände im In- und Ausland auf diese internationale Veranstaltung vor.

"Wir werden mit Sicherheit neue Tickets für diese Spiele erhalten", stellte er fest.