Para Taekwondo: Mahdi Pourrahnama bleibt auf dem 3. Platz der Welt

Der Leiter der Taekwondo-Delegation von der Provinz Gilan, Mohsen Setorgi, erklärte am Samstag in einem Interview mit IRNA, nach der neuesten veröffentlichten Parateakwondo-Weltrangliste habe der Sportler Mahdi Pourrahnama in der Gewichtklasse 75 kg mit 208,12 Punkten auf dem dritten Platz gestanden.

Er fügte hinzu, in den meisten Monaten letztes Jahres habe dieser Sportler aus der iranischen Provinz Gilan den ersten Platz dieser Gewichtklasse belegt und das Ticket für die paralympischen Spielen 2020 in Tokio, Japan, gewonnen.

Der iranische Para Taekwondo-Spieler Mahdi Pourrahnama gewann zuvor bevor bei den verschiedenen internationalen Wettbewerben die Medaillen für Iran.