Esfahan Steel Company, Mobarkeh Esfahan, Khouzestan steel company, Khouzestan Oxin Steel Co., IRAN ALLOY STEEL CO.(PJS) Iran Alloy Steel Co., Kaveh South Steel Co., Persian Gulf Saba Steel, Khorasan steel, Bonab Sanat Complex Steel (BS) HOLDING und Chadormalu Mining and Industrial Company haben im Januar 674.873 Tausend Tonnen Stahlprodukten exportiert, was eine Zunahme um 93% gegenüber dem gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor zeig.

