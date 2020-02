Iran ist der fünftgrößte Hersteller von feuerfesten Stahlteilen der Welt

Rahmani sagte während einer Zeremonie zur Inbetriebnahme des Industrieplans für die Feuerfest-Regionen Zagros und Sefid Dacht in der Provinz Chaharmahal & Bakhtiari: „Diese Fabrik ist eine objektive Manifestation des Selbstbewusstseins der jungen Leute des Landes und der Abhängigkeit von einheimischen Kapazitäten, die das Land zu einer Autarkie bei der Produktion von feuerfesten Stahlteilen geführt haben“.



Er fügte hinzu: „Der jährliche Produktionswert dieser Industrieanlage beträgt 25 Millionen US-Dollar, was den Import von feuerfesten Teilen in das Land verringert und gleichzeitig Arbeitsplätze für 12.000 junge Menschen in dieser Region geschaffen hat“.



Das Industriegebiet Sefid-Dasht liegt 40 km vom Zentrum der Provinz Chaharmahal-i-Bakhtiari entfernt.

