Dragan Skocic wird neuer Cheftrainer von Team Melli

Damit tritt Skocic die Nachfolge von Marc Robert Wilmots an, der im Dezember 2019 Team Melli verließ.



Amir Mehdi Alavi, der Sprecher des Fußballverbands Islamische Republik Iran, teilte am Donnerstag mit, dass die zukünftigen Programme und der Zeitplan für Team Melli in Kürze vom Fußballverband bekannt gegeben werden.



Skocic war seit Juli 2019 Cheftrainer des iranischen Fußballclubs Sanat Naft. Der 51-jährige Skocic begann seine Trainerkarriere 2005 in Rijeka und arbeitete auch für iranische Fußballclubs Malavan, Foolad und Khooneh be Khooneh.



Team Melli empfängt Hongkong am 26. März in Teheran und trifft fünf Tage später in der Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar auf Kambodscha.



Der Iran wird am 4. und 9. Juni in Teheran gegen Bahrain und den Irak antreten.



