Ashkan Doshman Ziari sagte im Gespräch mit IRNA, dass am meisten Rekorde des Landes in den letzten Zehn Jahren erzielt worden sind.



Ihm zufolge geht der erste iranische Rekord in den Guinness-Weltrekorden auf die Zeit der Achämeniden zurück, als 44% der damaligen Weltbevölkerung, 49,5 Millionen Menschen, im persischen Land lebten.

9407