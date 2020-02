28 Spieler aus dem Iran, Kanada, Mexiko, den USA, Afghanistan, Belgien, Bulgarien, der Slowakei, Österreich, Indien, Pakistan, Island, dem Irak und der Ukraine werden an diesem Turnier teilnehmen.



Die 29. Ausgabe der Internationalen Badminton-Wettbewerbe von Fadschr Cup begann am 4. und endet am 8. Februar in der Shahid Dastgheib Halle in Shiraz.

