Iran verfügt über eine gute Situation bei Behandlung und Diagnose von Brustkrebs

Seit 2006 steht der 4. Februar als Weltkrebstag mit dem Motto Motto „Ich bin und ich werde“ ganz im Zeichen des Kampfes gegen die tückische Krankheit. Dieser internationale Aktionstag versucht dabei ein öffentliches Bewusstsein für Vorsorge, Erforschung und natürlich der Behandlung von Krebserkrankungen zu schaffen, aber natürlich auch die Betroffenen zu unterstützen. Dieses Motto steht für persönliches Engagement und spiegelt die Auswirkungen individueller Bewegungen auf die Zukunft von Krebspatienten wider.

Der Krebs-Experte von der Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Teheran, Mohammad Hadizadeh, sagte in einem Gespräch mit IRNA, die Überlebensrate der Patienten im Iran sei höher als in vielen Ländern.

Er wies darauf hin, an Brustkrebs erkranken im Iran pro Jahr etwa 14,500 Frauen.

Die Untätigkeit, dei Fettleibigkeit, unzureichende Ernährung, Alter, Lebensstill usw. sind die Risikofaktoren für Brustkrebs.

Im Iran erkranken 34 Menschen pro 100 Tusend Personen bei Frauen an Burstkrebs.

Bei Brustkrebs handelt es sich um einen bösartigen Tumor in der Brustdrüse, der vor allem Frauen, in seltenen Fällen aber auch Männer betreffen kann.