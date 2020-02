Iran ist immer noch bereit, mit EU zusammenzuarbeiten, um Probleme zu lösen

Er fügte hinzu, dass die Entwicklung der Beziehungen und die Zusammenarbeit mit den europäischen Ländern als langjährige Partner für den Iran immer wichtig sind, und drückte die Hoffnung aus, dass sich die Beziehungen mit den Bemühungen des neuen EU-Außenpolitikchefs weiter vertiefen.



In Bezug auf den Prozess der Bemühungen, die letztendlich nach 12 Jahre zum Atomabkommen (offiziell bekannt als JCPOA) führten, sagte der Präsident: „Leider hat der einseitige Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen anderen Parteien viele Hindernisse und Schwierigkeiten bereitet, es vollständig umzusetzen“.



Er fügte hinzu, dass der Iran seinen Verpflichtungen aus dem Deal voll und ganz nachgekommen ist. „Wenn die andere Seite ihre Verpflichtungen vollständig erfüllen, ist der Iran bereit, seine Verpflichtungen erneut einzuhalten.“



Rohani lobte die gemeinsamen Anstrengungen des Iran und der Europäischen Union zur Lösung vieler regionaler und internationaler Probleme. „Die Islamische Republik Iran bleibt der Überwachung durch IAEA verpflichtet, deren Prozess bis heute andauert und die fortgesetzt wird, sofern wir nicht neuen Bedingungen gegenüberstehen.“



Borrell: Es tut mir leid, dass die europäischen Parteien ihre JCPOA-Verpflichtungen nicht erfüllt haben



Beim gleichen Treffen verwies der Hohe Vertreter der Europäischen Union, Josep Borrell, auf die einflussreiche Rolle des Iran bei regionalen Angelegenheiten und auf die Entwicklung von Frieden, Stabilität und Sicherheit in der Region. „Die Entwicklung der Zusammenarbeit mit dem Iran war schon immer wichtig für die EU.“



Borrell erklärte, dass die europäischen Länder heute versuchen, JCPOA zu bewahren und Probleme zu lösen, um das Abkommen aufrechtzuerhalten. „Als Hoher Vertreter der EU werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um eine robuste Interaktion zur Rettung des Deals zu schaffen.“

