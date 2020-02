Zarif stellte Argumente der europäischen Länder infrage

Die europäischen Länder haben sich verweigert, Streitschlichtungsmechanismus des Atomabkommens auszulösen, als sie Argumente Irans gehört haben, sagte Mousavi auf einer Pressekonferenz.



Iran bezeichnet „Jahrhundert-Deal“ als eine der beschämendsten US-Initiativen

„„Jahrhundert-Deal“ ist ein auferlegter Frieden und bedeutet den Verkauf von palästinensischem Land“, sagte Mousavi und bemerkte, dass die einzige mögliche Lösung für Palästina, um die 70-jährige Sackgasse zu überwinden, darin besteht, öffentlich über das Schicksal des Landes abzustimmen.



Seiner Meinung nach missachtet der „Jahrhundert-Deal“ die Rechte der palästinensischen Nation.



Mousavi betonte, dass die iranische Regierung bis zur Befreiung von al-Quds zur Seite der palästinensischen Regierung und der Bevölkerung stehen werde.



Niemand kann zwischen Iran und USA vermitteln

Mousavi sagte in Bezug auf Interesse Indiens an einer Vermittlungsrolle zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten und stellte fest, dass niemand zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten aufgrund der Situation vermitteln kann.

„Die USA stehen dem Iran feindlich gegenüber“, fügte er hinzu. Mousavi lobte den guten Willen verschiedener Länder in dieser Angelegenheit und kritisierte Aussagen des US-Regimes als Ursache für Spannungen.



Zarif wird an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen, wenn die Sabotage nicht fortgesetzt wird



Ministeriumssprecher versicherte, dass der iranische Außenminister an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen und eine Rede halten werde, falls die Sabotage nicht andauern werde.

