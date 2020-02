Botschaft der Islamischen Revolution ist Frieden, Freundschaft und hohe menschliche Werte

Am zweiten Tag des Fajr-Jahrzehnts wurde eine Zeremonie von der Armee der Islalamischen Republik Iran in Anwesenheiet von Militärattaché der fremden Länder abgehalten. An dieser Zeremonie nahmen auch einige hochrangige Kommandeure und Beamte der Armee der Islamischen Republik Iran teil.

Bei dieser Zeremonie erklärte Habibollah Sayyari, die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran haben sich zusammen mit anderen Wirtschaftssektoren des Landes seit mehr als 40 Jahren die grausamen Sanktionen widersetzt.

"Der Iran könnte auf Macht und interne Fähigkeiten verlassen, um die arroganten Mächte zu widerstehen. Der Iran setzt sich auch für die Aufrechterhaltung der regionalen Sicherheit mit voller Autorität ein und reagiert nachdrücklich auf feindliche Aktionen", sagte er weiter.

Der Vertreter der ausländischen Militärattachés sagte auch, die heutige Welt und insbesondere die Region stehen vor zahlreichen sicherheitspolitischen Herausforderungen, die die uneingeschränkte Zusammenarbeit der Nationen erfordern.