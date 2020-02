Iran: Saudi-Arabien missbraucht sein Recht als Gastgeber

Er sagte: „Nach der Enthüllung des als ‚Jahrhundert-Deal‘ bekannten zionistischen Plans durch den US-Präsidenten wurde auf Vorschlag der Palästinensischen Autonomiebehörde und auf Einladung des Generalsekretärs der Organisation für Islamische Zusammenarbeit ein außerordentliches Treffen des Exekutivkomitees der OIC beschlossen, am Montag, dem 3. Februar 2020, am Sitz des OIC-Sekretariats in Dschidda ein Treffen auf der Ebene der Außenminister der Mitgliedstaaten abzuhalten, um diesen Plan zu prüfen“.



„Die Regierung von Saudi-Arabien, die das Sekretariat der OIC in Dschidda ausrichtet, hat jedoch gegen offensichtliche Verpflichtungen des Aufnahmestaats dieser internationalen Organisation und gegen die offensichtlichen Grundsätze dieser Organisationen verstoßen, einschließlich der Notwendigkeit, die freie Teilnahme des Mitgliedslandes sicherzustellen … und verzichtete auf die Erteilung von Visa an die Delegation der Islamischen Republik Iran, die vom stellvertretenden Außenminister Hossein Jaberi Ansari geleitet werden sollte“, sagte Mousavi weiter.



Er sagte, einige OIC-Mitglieder haben die saudische Regierung dafür kritisiert, einen solchen Ansatz gewählt zu haben, und sie beschuldigt, den Sitzstaat dieser internationalen Organisation ausgenutzt zu haben, um auf unangemessene Weise ihre eigenen politischen Interessen und Ziele zu verwirklichen.



Iranischer Diplomat betonte, das iranische Außenministerium habe dem OIC-Sekretariat eine offizielle Protestnotiz übermittelt, in der es gewarnt werde, dass saudisches Regime sein Recht als Aufnahmestaat des OIC-Sekretariats missbrauche, um die Fortsetzung der Aktivitäten der Organisation auf verschiedene Weise zu behindern, unter anderem durch Auferlegung von Beschränkungen in Bezug auf die freie Teilnahme der Mitgliedstaaten an den Sitzungen des Gremiums in Dschidda, insbesondere derjenigen, die sich mit der wichtigen Frage Palästinas befassen.

9407