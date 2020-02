Die Enzymproduktionsanlage im Land eröffnet

Teheran (IRNA) – Die Anlage für die Produktion der Biotechnologie Lebensmittel-Enzymen und der tierischen Enzymen wurde am Sonntag in Anwesenheit des iranischen Gesundheitsministers und des iranischen Vizepräsidenten für Wissenschaft und Technologie in der Stadt Safadasht, der Provinz Teheran, eröffnet.

Saeid Namaki erklärte während seines Besuchs der Anlage, die Biotechnologie Lebensmittel-Enzymen und tierischen Enzymen gehören zu den wichtigen Anforderungen der Lebensmittel- und Viehwirtschaft des Landes, die bisher aus dem Ausland importiert würden. Mit der Eröffnung dieser Anlage habe einen bedeutenden Schritt zur Verringerung der Abhängigkeit von außen unternommen. Der Vizepräsident für wissenschaftliche und technologische Angelegenheiten, Sorena Sattari, sagte bei der Eröffnungszeremonie dieser Enzymproduktionsanlage, der Iran sei eine der Großmächte auf dem Gebiet der Biotechnologie in Asien und einzigartig im Nahen Osten. Die Geschäftsführerin der Enzymproduktionsanlage Fatemeh Hosseini sagte, diese Anlage habe mit drei separaten Produktionslinien die jährliche Produktion von 1500 Tonnen Enzymen für die Lebensmittel- und Viehwirtschaft, Landwirtschaft, Waschmittel und der neuen Generation menschlicher Probiotika erreicht.