Befehlshaber der Quds-Brigaden bekräftigt seine Unterstützung für Palästinenser

Teheran (IRNA) - Nach der Enthüllung des sogenannten "Deal of the Century" durch die US-Regierung diskutierte Esmaïl Ghaani, der neue Oberbefehlshaber des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (Quds Force) am Samstagabend telefonisch mit dem Generalsekretär der Islamischen Dschihad-Bewegung, Ziyad al-Nakhalah, und dem Leiter des Hamas-Politbüros, Ismail Haniyeh.

Bei diesen Telegongesprächen betonte er die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für Palästinenser. In einem Telefonat mit Ziyad al-Nakhalah bekräftigte er die Ablehnung des Jahrhundertabkommens durch die Islamische Republik Iran und sagte weiter, der Iran werde die Palästinenser dabei unterstützen, Verschwörungen zu vereiteln, die auf ihre Rechte abzielten, und gegen den sogenannten "Deal of Century" der USA vorzugehen. Er betonte auch, dass sich die Politik der Islamischen Republik zur Unterstützung der Widerstandskräfte in Palästina nicht geändert habe, insbesondere nach der Ermordung des Märtyrers Hajj Qassem Soleimani. Er sagte, die Position der Islamischen Republik Iran werde mächtiger und entschlossener sein, die Widerstandskräfte in Palästina auch nach der Ermordung von Hajj Qassemi zu unterstützen. Ziyad al-Nakhalah seinerseits dankte Esmaïl Qaani für die Position der Islamischen Republik zugunsten des palästinensischen Volkes und seiner Widerstandskräfte. Er betonte, dass das palästinensische Volk und seine Widerstandskräfte das Jahrhundertabkommen und alle Verschwörungen aufgeben werden, die auf ihr historisches Recht abzielen. Der Befehlshaber der Quds-Brigaden betonte bei einem Telefongespräch mit dem Leiter des politischen Büros der Islamischen Widerstandsbewegung, Hamas, Ismail Haniyeh,am Samstagabend die Ablehnung des Jahrhundertabkommens durch die Islamische Republik Iran. Ismail Haniyeh lobte auch die Haltung des Iran, das palästinensische Volk zu unterstützen und das Jahrhundertabkommen der USA abzulehnen. Zuvor präsentierte der Präsident der Vereinigten Staaten seine Initiative „Deal des Jahrhunderts“, wonach die palästinensische Stadt Al-Quds weiterhin die „unteilbare Hauptstadt“ des zionistischen Regimes sein wird.