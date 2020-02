Zoroastrier feiern den Sieg der Islamischen Revolution

Zoroastrier veranstalten jedes Jahr in Fadjr-Dekade (1. bis 11. Februar 2020) viele Zeremonien, um den Sieg der Islamischen Revolution zu feiern.



Der Tag der Rückkehr von Imam Khomeini aus dem Exil in den Iran (1. Februar 1979) nach 12 Jahren wird als den Beginn der zehn Tage der Zeremonien gefeiert, die mit dem Sieg der islamischen Revolution am 11. Februar endet.



Die Iraner stürzten vor 40 Jahren das von den USA unterstützte Pahlavi-Regime und beendeten damit 2500 Jahre Monarchie im Land.

