Der Leiter des Gewichtheben-Vereins in der Provinz Gilan, Asagar Ebrahimi, sagte IRNA, dass die Gewichtheber aus Armenien, Bangladesch, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kamerun, Indonesien, Irak, Jordanien, Kirgisistan, Mongolei, Norwegen und die Türkei kommen.



Die Gewinner des Namjou-Wettbewerbs, der vom 2. bis 4. Februar in Rasht stattfinden wird, qualifizieren sich für olympische Spiele 2020 in Tokio.

