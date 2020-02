Drogentransfer in den Iran wird durch den neuen Handelsmechanismus garantiert

In Bezug auf den neuen Mechanismus für den Austausch von landwirtschaftlichen und pharmazeutischen Gütern zwischen der Schweiz und dem Iran erlklärte Erwin Bollinger am Samstag in einem Interview mit IRNA, dass viele Unternehmen daran interessiert seien, diesen Mechanismus zu nutzen.

Er erinnerte daran, dass es für Unternehmen und Banken nach der Ausstieg von der USA aus dem iranischen Atomabkommen selbst im Bereich der Nicht-sanktionierten Produkten schwierig wäre, die finanziellen Ressourcen der wirtschaftlichen Zusammenarbeiten zu besorgen.

Er betonte, dass die Schweiz die notwendige internationale Koordinierung in Bezug auf den neuen Mechanismus erreicht habe, und fügte hinzu, dieser Mechanismus sei wichtig, um den Transfer von Drogen in den Iran zu gewährleisten.

Er kam zu dem Schluss, dass diese Initiative das Ergebnis von Konsultationen von den schweizerischen Beamten mit amerikanischen und iranischen Beamten sei, die sich von INSTEX unterschiede.