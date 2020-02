Feier im Iran anlässlich des Sieges der Islamischen Revolution

Teheran (IRNA) - Pünktlich um 9.33 Uhr am 1. Februar haben Glocken in 105 iranischen Schulen an den Augenblick erinnert, in dem vor 20 Jahren Ayatollah Ruhollah Khomeini aus dem Exil zurückkehrte.

Nach 15 Jahren war Ayatollah Khomeini am 1. Februar 1979 in den Iran zurückgekehrt, bevor zehn Tage später Schah Pahlevi stürzte und das Land verließ.



Mit einer Massenveranstaltung und Blumenregen am Schrein des Revolutionsführers begannen die Feiern zum 41. Jahrestag der islamischen Revolution. Eine Motorradparade fand auch vom Mehrabad-Flughafen bis zum Schrein von Ayatollah Khomenei statt.



Von diesen Zeremonien berichten über 450 Journalisten, Vi­deo­re­por­teren und Fotografen.



In der Fadjr-Dekade (1. bis 11. Februar 2020) werden auch Tausende Wirtschafts- und Entwicklungspläne und Projekte im ganzen Iran gefördert.



Zudem werden viele kulturelle und sportliche Wettbewerbe sowie Handwerk-Ausstellungen veranstaltet. 9407