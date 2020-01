10 Millionen iranische Frauen treiben Sport

„In unserer Gesellschaft treiben die meisten Frauen Sport. Laut Statistiken, die sowohl bei der Meisterschaft als auch in der Öffentlichkeit veröffentlicht wurden, treiben im Iran etwa 10 Millionen Frauen Sport, und wir bemühen uns, diese Zahl zu erhöhen“, sagte sie.



„Derzeit haben sich vier iranische Frauen für die Olympischen Bogenschießen-Spiele in Japan qualifiziert, und wir hoffen, dass unsere Frauen in Rudern, Karate, Taekwondo, Tischtennis und Leichtathletik auch eine Qualifikation bekommen“, sagte sie.



Der Iran hat 81 Millionen Einwohner, von denen etwa die Hälfte Frauen sind.