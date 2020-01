Iran: US-Sanktionen können nicht die friedlichen Nuklearaktivitäten des Landes behindern

„Die Sanktionen gegen diese herausragende wissenschaftliche und politische Persönlichkeit, die nur wegen Verzweiflung verhängt wurden, werden keinen Einfluss auf die Entwicklung des friedlichen Nuklearprogramms der Islamischen Republik Iran haben“, sagte der Außenministeriumssprecher Abbas Mousavi am Freitag.



„Es ist nicht das erste Mal, dass er auf die Liste illegaler und einseitiger Sanktionen gesetzt wird, zudem ist es nicht das erste Mal, dass unsere Atomwissenschaftler das Ziel der Feindseligkeit der USA und des zionistischen Regimes sind“, fügte er hinzu.



Er machte die Bemerkungen in Reaktion auf die US-Sanktionen gegen Salehi. Das US-Finanzministerium wird jedoch Sanktionen aufheben, die US-amerikanische Unternehmen daran hindern, ihre Arbeit in bestimmten AEOI-bezogenen Projekten wie dem Schwerwasserreaktor in Arak, der Fordow-Anreicherungsanlage, dem Kernkraftwerk Bushehr und dem Teheraner Forschungsreaktor fortzusetzen.



In seinen Äußerungen am Freitag sagte Mousavi, die neuen Sanktionen gegen den Iran sowie die anderen feindlichen Maßnahmen Washingtons gegen das Land zielen darauf ab, die öffentliche Meinung von Trumps gescheiterter Politik (Jahrhundert-Deal) und seiner laufenden Interpretation abzulenken.



Die Sanktionen sind Teil der „Maximaldruck“ -Kampagne der Trumps Regierung, die schon in eine Sackgasse geraten ist. „Der energische Drang des Iran nach Unabhängigkeit und Selbstversorgung wird durch solche idiotischen Maßnahmen nicht gestoppt.“



