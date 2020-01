Nach der Aufhebung der Beschränkungen wird IranAir in Kürze den neuen Flugplan für Stockholm und Göteborg bekannt geben. In wenigen Tagen können europäische Passagiere ihre Tickets für die Reise nach Schweden kaufen.



Am 10. Januar stornierte die schwedische Zivilluftfahrtbehörde IranAir-Flüge nach Stockholm und Göteborg aufgrund des Unfalls des ukrainischen Passagierflugzeugs in Teheran.

