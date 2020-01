Irans Parlamentspräsident fordert Kollegen in islamischen Staaten auf, gegen „Jahrhundert-Deal“ vorzugehen

Larijani forderte die Kollegen in den islamischen Staaten auf, dem Plan der Trump-Regierung für den palästinensisch-israelischen Konflikt entgegenzutreten, den die Palästinenser bereits abgelehnt haben.

„Der Plan des US-Präsidenten basiert lediglich auf seinen persönlichen Interessen, den Zielen der Partisanen und Zionisten, zu verwirklichen, die versuchen, die rechtswidrige Besetzung eines islamischen Territoriums mit der Macht anzuerkennen“, fügte er hinzu.



Er betonte: „Die islamische Ummah und die muslimischen Staaten glauben, dass Palästina eine Priorität in der islamischen Welt und eine gemeinsame Grundlage aller Religionen ist“.



Iranischer Top-Gesetzgeber sagte, dass sich die Muslime jeder Aggression, Verletzung der Souveränität, Fortsetzung der Besatzung und allen einseitigen Plänen stellen werden.



Er forderte auch Parlamentspräsidenten in islamischen Ländern auf, das Referendum zu unterstützen und die parlamentarische Diplomatie als einzigen Weg zur Lösung der Krise in Palästina zu nutzen.

9407