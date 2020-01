Shiraz, eine Weltstadt nach Angaben des Weltrates des Kunsthandwerks

Moseyyeb Amiri sagte gegenüber IRNA, dass im vergangenen Jahr viele Aktivitäten durchgeführt worden seien, wie die Organisation zahlreicher Handwerksausstellungen oder die Errichtung des ersten Handwerks-Einkaufszentrums im Mahestan-Komplex von Shiraz, der 130 Geschäfte umfasst.



Amiri merkte an, dass die Direktorin des Welthandwerksrats der Region Asien-Pazifik, Ghada Hijavi, bei ihrem jüngsten Besuch in Shiraz ihre Zufriedenheit mit den ergriffenen Maßnahmen zum Ausdruck brachte und unterstrich, dass der Rat Shiraz als Weltstadt des Handwerks endgültig genehmigte.



Shiraz wurde bereits am 22. Juli als nationale Handwerksstadt registriert.



Shiraz ist die Hauptstadt der Provinz Fars und eine Schatzkammer der persischen Kultur. Es war eine Siedlung aus achämenidischer Zeit und gedieh seit der frühen islamischen Ära. Heute ist es der Ort, um die schönen Rosen zu riechen, in den Gärten spazieren zu gehen oder die Teppiche und andere Kunsthandwerke auf dem Basar zu inspizieren.

