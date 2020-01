Ayatollah Khamenei: „Jahrhundert-Deal“ wird sich nie realisieren

Bei den Tweets handelt es sich um die zusammengefassten Bemerkungen des Leiters bei einem Treffen mit Hadsch-Beamten am 16. Juli 2018. „Es gibt das Thema Palästina und die satanische und böswillige Politik, die die USA gegenüber Palästina eingeführt haben. Sie haben es als „Deal des Jahrhunderts“ bezeichnet. Das Thema Palästina wird nicht in Vergessenheit geraten, und die heilige Stadt Bait-ul Muqaddas wird weiterhin die Hauptstadt Palästinas sein: Es wird der erste Qiblah für Muslime bleiben“.



Über die Judaisierung von Al-Quds und darüber, dass es in den Händen der Juden liegen sollte, fügte er hinzu, dass sie nichts machen werden.



„Die palästinensische Nation und alle muslimischen Nationen werden sich ihnen definitiv stellen. Sie werden nicht zulassen, dass „Jahrhundert-Deal“ sich nie realisieren wird“, wiederholte er.

