Saudi-Arabien ist an der Ermordung von Generalmajor Soleimani durch USA mitschuldig

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mousavi, äußerte sich am Dienstag, einen Tag nachdem der saudische Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud in einem Interview mit CNN mit seinem amerikanischen Amtskollegen Mike Pompeo vereinbart hatte, dass die Region nach dem Märtyrertod von General Soleimani „sicherer“ sei.



Mousavi erinnerte Riad daran, dass das terroristische amerikanische Militär die gezielte Tötung auf dem Boden eines anderen Landes und auf einem zivilen Flughafen und gegen einen offiziellen Gast des Gastlandes durchgeführt habe, indem das Gastgeberland selbst das Blutvergießen als Verstoß gegen seine nationalen Gesetze und klare internationale Rechtsgrundsätze eingestuft hat.



Der iranische Beamte sagte, es sei „bedauerlich und verwerflich“, dass der saudische Minister „alle transparenten internationalen Vorschriften gefälscht“ habe, um das amerikanische Verbrechen als „legitime Selbstverteidigung“ zu bezeichnen.



Er riet dem saudischen Diplomaten auch, sich in internationalen Rechtsquellen über die Definition der „legitimen Verteidigung“ zu informieren.

Diese Unterstützung macht das saudische Regime an dem Verbrechen mitschuldig, das auf den direkten Befehl von US-Präsident Donald Trump begangen wurde, sagte Mousavi.



General Soleimani wurde am 3. Januar zusammen mit dem irakischen Kommandeur Abu Mahdi al-Muhandis in der Nähe der Flughafen von Bagdad durch USA getötet.



„Da Riad sich selbst als Pate von Daesh und Terroristen betrachtet, glaubt sie, dass das Martyrium der Befehlshaber der regionalen Widerstandsbewegung Sicherheit für die Terroristen mit sich gebracht hat, die sie selbst geschaffen haben“, stellte der iranische Diplomat fest.



Mousavi sagte, Riad habe mit seiner „Allianz mit Trumps terroristischer Administration und kindermörderischen Zionisten“ bereits eine „wesentliche Rolle“ bei der Aussaat von Krisen in der gesamten Region gespielt. Als Beispiel nannte er den von den USA unterstützten Krieg gegen den Jemen durch Saudi-Arabien.

