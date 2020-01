Bandar Abbas (IRNA) – Der Leiter der Volleyball-Delegation von der Provinz Hormozgan sagte, derzeit kündigten 33 ausländische Teams aus 15 Ländern der Welt ihre Bereitschaft an, an der Beachvolleyball-Welttour in der iranischen Stadt Bandar Abbas teilzunehmen.

Fereydoun Elhami erklärte am Dienstag, dass diese weltweitigen Wettbewerbe vom 3. bis 7. März 2020 in Stadt Bandar Abbas stattfinden sollten. Die Teams aus den Ländern Japan, Russland, Schweiz, Australien, Tschechische Republik, Dänemark, Frankreich, Weißrussland, Belgien, Polen, Slowenien, Thailand, Türkei, Italien werden an diesen Wettbewerben teilnehmen.