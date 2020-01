Seit März 2019 Irans Medikamentenproduktion um 29,6% gestiegen

Der Iran hat Laut den Statistiken des iranischen Ministeriums für Industrie, Bergbau und Handel in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte bei der Herstellung von Arzneimitteln erzielt, so dass nach Angaben der Behörden das Land in der Region an erster Stelle steht.



Der stellvertretende Gesundheitsminister, Mohammadreza Shanehsaz, teilte bereits mit, dass die Produktionskapazität für Arzneimittel im Land vier- bis 4,5-mal höher sei als im Inland.